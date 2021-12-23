Источник: экипаж корвета "Проворный" расформируют и переведут на другие строящиеся корабли

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Экипаж многоцелевого корвета проекта 20385 "Проворный", пострадавшего в ходе пожара 17 декабря на "Северной верфи", будет распределен на другие строящийся корабли. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

Что известно о пожаре на корвете в Санкт-Петербурге

"Команда корвета "Проворный", сформированная из моряков 114-й бригады ОВРа (охраны водного района - прим. ТАСС) для освоения этого корабля, будет расформирована и направлена для прохождения службы на других единицах похожего проекта", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что до пожара на корвете экипаж готовился к службе на этом корабле в течение двух месяцев. Корабль должен был войти в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и дислоцироваться на Камчатке.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Пожар на строящемся корвете "Проворный" в Санкт-Петербурге не привел к повреждению корпуса, демонтажу подлежит надстройка корабля. Ведутся переговоры о строительстве новой надстройки.

"Проворный" - корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ, второй в серии корветов проекта 20385. Передача флоту корвета была запланирована на конец 2022 года. На "Северной верфи" в настоящее время также строится корвет "Гремящий". Основу вооружения корветов составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут". Завод "Северная верфь" занимается военным и гражданским судостроением, входит в Объединенную судостроительную корпорацию.