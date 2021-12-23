Командующему группировкой войск ВС РФ в Сирии вручили личный штандарт

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 23 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко вручил командующему российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенанту Роману Бердникову личный штандарт. Церемония прошла на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

"Я и все военнослужащие группировки войск осознаем всю ответственность и высокое доверие, оказанное нам верховным главнокомандующим ВС РФ и руководящим составом Минобороны России", - заявил журналистам Роман Бердников после вручения штандарта.

Сразу после этого почетный караул провел традиционную церемонию - демонстрацию штандарта. По словам Геннадия Жидко, личный штандарт - это почетный знак отличия, который свидетельствует о верности воинскому долгу и личной ответственности за руководство подчиненным подразделением.

Планом работы Геннадия Жидко в Сирии предусмотрено участие в заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по восстановлению мирной жизни, которое проходит в четверг. В ходе поездки замминистра также возложил цветы к монументам павшим летчикам на авиабазе, а также посетил детский дом в Латакии. В качестве новогодних подарков воспитанникам подарили школьные ранцы, наполненные сладостями.

Заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по восстановлению мирной жизни открывается в четверг в столице Сирии - Дамаске. На предыдущем заседании в ноябре члены межведомственной делегации РФ встретились с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудили договор о дружбе между Москвой и Дамаском, а также вопросы восстановления мирной жизни в республике.