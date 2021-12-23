"Уралвагонзавод" поставил модернизированные ремонтно-эвакуационные машины в армию России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") отправил партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М по гособоронзаказу в Минобороны РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

"В адрес Министерства обороны РФ отгружены бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М, которые обеспечивают подразделения, на вооружении которых находятся танки Т-72, Т-80 и Т-90. Они предназначены для эвакуации аварийных танков, в том числе из зоны действия огня противника, на сборные пункты поврежденных машин или в укрытие. Также машина используется для оказания помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании танков в полевых условиях", - сообщили в УВЗ.

В пресс-службе уточнили, что, в отличие от предшествующей БРЭМ-1, созданной на базе танка Т-72, БРЭМ-1М разработана на базе танка Т-90 и обладает четырехтактным многотопливным дизельным двигателем. Он обеспечивает БРЭМ-1М максимальную скорость по шоссе не менее 60 км/ч, а запас хода с учетом дополнительных бочек составляет 700 км. Также увеличена грузоподъемность гидравлического крана - до 20 т вместо 12 т. В комплект БРЭМ-1М входит электросварочный аппарат, при помощи которого выполняются ремонтные работы в полевых условиях. Грузоподъемность грузовой платформы составляет 1,5 т.

БРЭМ-1М вооружена автономной зенитно-пулеметной установкой открытого типа калибра 12,7 мм, оборудована приборами наблюдения для ведения технической разведки на поле боя.