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Россия и Нидерланды утвердили изменения в соглашении о предотвращении инцидентов на море

Изменения направлены, в частности, на обеспечение более высокого уровня безопасности плавания российских и нидерландских кораблей, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и посол Нидерландов в России подписали протокол о внесении изменений в российско-нидерландское межправительственное Соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Вносимые изменения направлены на обеспечение более высокого уровня безопасности плавания российских и нидерландских кораблей, а также полетов авиации при их действиях в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей", - отметили в российском военном ведомстве.

Соглашение о предотвращении инцидентов на море было принято сторонами 19 июня 1990 года.

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