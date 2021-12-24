ЦВО проведет 14 совместных учений по линии ОДКБ в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) проведет 14 совместных учений различного уровня по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в следующем году на полигонах России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин в интервью газете "Красная звезда".

"Основными из них [мероприятий совместной подготовки] станут 14 совместных учений различного уровня по линии ОДКБ. География практических действий охватит полигоны России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. А наиболее значимым - совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2022", к которому планируется привлечь воинские контингенты шести государств", - сообщил изданию Лапин. Уточняется, что в 2022 году будет увеличено количество мероприятий совместной подготовки с учетом нарастания военных угроз в Центрально-Азиатском регионе.

Ранее Лапин сообщал, что всего в 2022 году ЦВО планирует провести более 300 учений различной направленности с учетом активизации террористических организаций в регионе.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военные базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.