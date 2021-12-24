Снаряды для "Деривации-ПВО" позволят уничтожать мини- и микро-БпЛА типа "Фантом-4"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) "Деривация-ПВО" позволит применять снаряды с программируемым подрывом для уничтожения микро- и мини-беспилотников (БпЛА). Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Нами проводится большая работа по созданию перспективных средств войсковой ПВО. В части разработки новых средств продолжается создание 57-мм зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" с комплектом боеприпасов. Применение снаряда с программируемым подрывом в районе цели позволит поражать микро- и мини-БпЛА, например, квадрокоптеры типа "Фантом-4", одной-двумя короткими очередями", - сказал Леонов.

По его словам, комплекс предназначен на замену устаревших ЗСУ "Шилка" и спаренных зенитных установок ЗУ-23.

Ранее сообщалось, что ЗАК "Деривация-ПВО" является единственной в мире зенитной системой, поражающей воздушные цели при помощи 57-мм пушек и оснащенной средствами управления артиллерийским огнем. Впервые комплекс был представлен на форуме "Армия-2018", в июне 2020 года "Деривация-ПВО" впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади.

Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Пушка способна вести стрельбу боеприпасами с управляемым подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями. 2С38 в первую очередь предназначена для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и авиацинными средствами поражения в ближней зоне. Также способна работать и по наземным целям.