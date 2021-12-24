В 2022 году завершатся работы над комплексом "Панцирь-СМ-СВ" с увеличенной зоной поражения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Работы над новой модификацией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ" завершатся в 2022 году. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Одновременно разрабатывается модификация ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси для Сухопутных войск и ВДВ. Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения. <…> Работы планируется завершить в 2022 году", - сказал он.

Кроме того, по словам военачальника, разрабатывается новый зенитный ракетный комплекс "Птицелов", применяющий два типа ракет с разными методами наведения (самонаводящаяся по тепловому излучению цели и наводимая по лазерному лучу).

Также в следующем году завершается разработка боевой машины отделения стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО", в состав вооружения которой могут входить как существующие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), так и разрабатываемый комплекс в рамках ОКР "Метка". Ракета нового ПЗРК будет оснащена оптико-электронной головкой самонаведения, не имеющей аналогов в мире, обеспечивающей наведение на цель в условиях воздействия всех типов существующих и разрабатываемых оптических помех.