Экипаж новейшего патрульного корабля ЧФ впервые принял на палубу вертолет морской авиации

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Экипаж новейшего патрульного корабля "Сергей Котов", построенного для Черноморского флота, впервые отработал прием на палубу поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации флота, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ЧФ.

"Учение по приему вертолета на палубу проводилось в акватории Черного моря в рамках завершающего этапа государственных испытаний корабля. Успешно выполнив посадку на борт, экипаж вертолета произвел проверку слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля и корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов. Посадка на корабль является наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Отработка взаимодействия между экипажем корабля и летным составом является одним из важнейших элементов профессиональной подготовки моряков и летчиков", - сообщили на флоте.

Уточняется, что для размещения палубной авиации на патрульных кораблях данного проекта предусмотрены вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива.

Государственные испытания, в рамках которых прошла тренировка, планируется завершить до конца 2021 года, а затем после подписания приказа главнокомандующего ВМФ РФ "Сергей Котов" войдет в состав Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Корабли проекта 22160 спроектированы ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (город Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций. Имеют на вооружении 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолетов Ка-27ПС.

Патрульный корабль "Сергей Котов", названный в честь выдающегося советского военного моряка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944) контр-адмирала Сергея Николаевича Котова, был заложен 8 мая 2016 года, это четвертый по счету и третий серийный корабль проекта. Он строился на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького совместно с керченскими судостроителями. В составе Новороссийской базы ЧФ уже есть три корабля проекта 22160: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин".