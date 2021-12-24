СФ разрешил увольнять контрактников, которые не могут работать с ядерными боеприпасами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который расширяет перечень оснований для досрочного увольнения военнослужащих по контракту. Теперь они могут быть досрочно уволены, если не соответствуют требованиям для работы с ядерными боеприпасами.

Как говорится в пояснительной записке, увольнение по такому основанию возможно, если отсутствует иная воинская должность, не связанная с работами по эксплуатации ядерных боеприпасов, на которую могут назначить военнослужащего по контракту.

"Законом предусматривается введение нового основания досрочного увольнения с военной службы военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в связи с несоответствием требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, непременным условием для увольнения контрактника по данному основанию должно быть отсутствие его согласия на предлагаемые высшие или низшие воинские должности иной специальности.