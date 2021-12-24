Россия не получала уведомлений от Индонезии об отказе от приобретения Су-35

СИНГАПУР, 24 декабря. /ТАСС/. Российская сторона по дипломатическим каналам не получала уведомлений от Индонезии об отказе от приобретения 11 многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.

"У нас нет официальной информации и официальных обращений от индонезийской стороны", - подчеркнула глава российской дипломатической миссии в Индонезии.

Индонезийские СМИ на днях со ссылкой на начальника штаба ВВС республики Фаджара Прасетьо сообщили, что из-за дефицита бюджета Джакарта откажется от российских самолетов. Отмечается, что местное правительство решило рассмотреть вопрос приобретения французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX.

О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму $1,1 млрд стало известно в начале 2018 года. В июле 2019 года бывший посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди сообщил, что задержка реализации контракта связана со сложностью торговой схемы, в которую вовлечены и государственные ведомства, и компании.

В марте 2020 года агентство Блумберг сообщало, что власти Индонезии приняли решение отказаться от планов реализации контракта с РФ на поставку Су-35 в связи с нехваткой средств в бюджете республики, вызванной пандемией COVID-19, а также из-за угроз США ввести санкции в отношении Индонезии в случае выполнения данного контракта.