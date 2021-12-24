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Путин сообщил об успешном пуске "Циркона"

Запуск произошел утром 24 декабря
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня утром был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", испытания, как отметил глава государства, прошли "успешно, безупречно".

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"Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", это наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и [по] наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Путин обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову и попросил его "передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим - всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности".

Мантуров в ответ поблагодарил президента за такую оценку, добавив, что пуск произошел в 05:30 мск. "Всем передам ваши слова", - заверил Путина министр.

"Я вам сейчас позвоню. Вы будете на рабочем месте? Я сейчас позвоню", - сказал ему глава государства.

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