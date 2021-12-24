Путин сообщил об успешном пуске "Циркона"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня утром был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", испытания, как отметил глава государства, прошли "успешно, безупречно".

"Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", это наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и [по] наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Путин обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову и попросил его "передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим - всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности".

Мантуров в ответ поблагодарил президента за такую оценку, добавив, что пуск произошел в 05:30 мск. "Всем передам ваши слова", - заверил Путина министр.

"Я вам сейчас позвоню. Вы будете на рабочем месте? Я сейчас позвоню", - сказал ему глава государства.