Вучич заявил, что ПТРК "Корнет" лучше Javelin

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич назвал установки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" лучшими в мире. По мнению сербского лидера, они превосходят американские ракетные комплексы Javelin. С таким заявлением сербский лидер выступил в пятницу в интервью Prva TV.

"Я очень рад этой поставке, "Корнеты" очень важны. Посмотрите, как они работали в Сирии, их второе имя - "убийца танков". <...> Это лучшие ракеты на свете, они немного лучше ракетных комплексов Javelin, которые тоже фантастические. Это укрепляет армию Сербии", - заявил президент.

Ранее газета "Политика" сообщила, что партия пусковых установок противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" поступила из России в Сербию. Издание сообщает, что "Корнеты" были доставлены на белградский военный аэродром Батайница в четверг транспортным военным самолетом Ил-76 из России.

2 декабря министр внутренних дел Сербии Александар Вулин в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве сообщил о получении пусковых установок ПТРК "Корнет". "Корнеты" мы получили", - заявил министр.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".