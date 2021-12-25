На "Севмаше" начнется строительство двух ракетоносцев класса "Борей" в 2023 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") будут заложены на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В следующем году ожидаем подписание контракта на строительство еще одной пары стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А". Их закладка должна состояться на Севмаше в 2023 году", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что атомоходы будут построены в рамках госпрограммы вооружения, действующей до 2027 года. Они станут одиннадцатой и двенадцатой по счету подлодками класса "Борей". Таким образом, общее число ракетоносцев проекта 955 "Борей" (3 АПЛ) и 955А "Борей-А" (9 АПЛ) возрастет до 12 единиц.

В настоящее время в составе Военно-морского флота России находятся три подлодки базового проекта 955 "Борей" - "Юрий Долгорукий", "Владимир Мономах" и "Александр Невский", а также два корабля модернизированного проекта 955А "Борей-А" - "Князь Владимир" и "Князь Олег". Еще пять подлодок "Борей-А" - "Император Александр III", "Князь Пожарский", "Генералиссимус Суворов", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" находятся в разной стадии строительства.