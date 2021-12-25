Главком ВМФ заявил, что подлодка "Генералиссимус Суворов" усилит Тихоокеанский флот

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Второй серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов" усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов на церемонии вывода крейсера из эллинга на "Севмаше".
"Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны <…> Я надеюсь, что в следующем году мы примем в семью "князей" и "Генералиссимуса Суворова". Планируется, что этот подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота", - процитировали слова Евменова в пресс-службе "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Главком подчеркнул, что "с 1991 года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров".
"На следующий год у нас в планах прием достаточно большого количества кораблей. Думаю, что севмашевцы не подведут", - добавил он.
Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" в субботу была выведена из эллинга на "Севмаше". В мероприятии приняли участие представители командования Военно-морского флота, органов власти и промышленности.
Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Санкт-Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). Подлодка была заложена 26 декабря 2014 года". Головной корабль проекта "Борей-А" - "Князь Владимир" - построен на АО "ПО "Севмаш" и передан в состав флота 12 июня 2020 года. Первый серийный ракетоносец "Князь Олег" передан в состав ВМФ 21 декабря 2021 года.