Главком ВМФ заявил, что подлодка "Генералиссимус Суворов" усилит Тихоокеанский флот

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Второй серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов" усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов на церемонии вывода крейсера из эллинга на "Севмаше".

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны <…> Я надеюсь, что в следующем году мы примем в семью "князей" и "Генералиссимуса Суворова". Планируется, что этот подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота", - процитировали слова Евменова в пресс-службе "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Главком подчеркнул, что "с 1991 года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров".

"На следующий год у нас в планах прием достаточно большого количества кораблей. Думаю, что севмашевцы не подведут", - добавил он.

Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" в субботу была выведена из эллинга на "Севмаше". В мероприятии приняли участие представители командования Военно-морского флота, органов власти и промышленности.

Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Санкт-Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). Подлодка была заложена 26 декабря 2014 года". Головной корабль проекта "Борей-А" - "Князь Владимир" - построен на АО "ПО "Севмаш" и передан в состав флота 12 июня 2020 года. Первый серийный ракетоносец "Князь Олег" передан в состав ВМФ 21 декабря 2021 года.