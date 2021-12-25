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Отряд из двух кораблей ЧФ совершает первый межфлотский переход с заходом в Средиземноморье

Экипажам предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) в составе корабля противоминной обороны "Георгий Курбатов" и судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" прошел пролив Гибралтар и вошел в акваторию Средиземного моря, совершая первый межфлотский переход, сообщила в субботу пресс-служба ЧФ.

"Отряд кораблей выполняет плановый межфлотский переход из Балтийского в Черное море, он осуществил прохождение пролива Гибралтар и вошел в акваторию Средиземного моря. Для экипажей это первый межфлотский переход, в ходе которого им предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль, и провести ряд корабельных учений в соответствии со своим предназначением", - говорится в сообщении.

После возвращения на главную базу Черноморского флота - Севастополь - экипажи кораблей проведут их техническое обслуживание и приступят к выполнению задач по предназначению в соответствии с планом деятельности сил (войск) флота в 2022 учебном году.

Новейший корабль противоминной обороны "Георгий Курбатов" был принят в состав Черноморского флота в августе 2021 года и стал третьим кораблем проекта 12700, выполняющим задачи на ЧФ. На новейшем судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров" Андреевский флаг также был поднят в августе 2021 года и оно было принято в состав Черноморского флота.

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