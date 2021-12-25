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Новая техника ВС РФ
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Госиспытания подлодки спецназначения "Белгород" завершатся в 2022 году

Первый носитель ядерных подводных беспилотников "Посейдон" был спущен на воду 23 апреля 2019 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Носитель ядерных беспилотников "Посейдон" - атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" - завершит государственные испытания в следующем году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Севмаша" Николай Будниченко.

"Начали на АПЛ "Белгород" государственные испытания, которые будут закончены в следующем году", - сказал Будниченко.

Первый носитель ядерных подводных беспилотников "Посейдон" - подлодка проекта 09852 "Белгород" - был спущен на воду 23 апреля 2019 года.

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