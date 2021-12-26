Корабли Балтийского флота прошли свыше 10 тыс. морских миль и вернулись в Балтийск

ТАСС, 26 декабря. Большие десантные корабли (БДК) Балтийского флота "Минск" и "Королев" вернулись в военную гавань Балтийска после выполнения задач дальнего морского похода, сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи больших десантных кораблей находились в походе 1,5 месяца, пронеся Андреевский флаг через Средиземное, Черное и Северное моря, а также Атлантический океан. Кораблями было пройдено свыше 10 000 морских миль, совершен заход в порт Тартус Сирийской Арабской республики. Дальний поход кораблей проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. Одной из основных задач похода кораблей являлась демонстрация Андреевского флага. Экипажи кораблей выполнили десятки учебно-боевых задач, среди которых учения по противовоздушной обороне, различные корабельные учения и тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", - говорится в сообщении.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования флота и администрации Балтийска, а также родные и близкие моряков. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина от имени членов Военного совета флота поздравил командиров кораблей и экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего плавания и пожелал новых успехов в боевой учебе. Корабли вернулись из дальнего похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.