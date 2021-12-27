Военные России расширили географию совместных учений до стран ЮВА и Северной Африки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военные расширяют географию совместных учений и проводят их не только в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и с военными из Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"В последние годы география и масштаб совместных учений постоянно расширяются, учения проводятся не только в рамках ОДКБ, но и с нашими коллегами из стран Юго-Восточной Азии и Северной Африки", - сказал Салюков.

По его словам, на 2022 год спланировано 10 совместных международных учений с вооруженными силами девяти иностранных государств: Египта, Пакистана, Алжира, Лаоса, Шри-Ланки, Киргизии, Таджикистана, Монголии и Индии.

Главнокомандующий Сухопутными войсками отметил, что четыре из них пройдут на территории России. Это российско-индийские межвидовые учения "Индра-2022", российско-монгольские учения "Селенга-2022", российско-египетские учения "Стрела дружбы - 2022", и российско-вьетнамские учения.

"На территории иностранных государств - шесть учений: российско-алжирские учения, российско-ланкийские учения, российско-лаосские учения "Ларос-2022", российско-пакистанские учения "Дружба-2022", учения с подразделениями КСБР ОДКБ "Рубеж-2022", учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2022".