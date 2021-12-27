В Каспийск передислоцированы более 20 кораблей Каспийской флотилии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Более 20 кораблей Каспийской флотилии перебазированы в Дагестане из Махачкалы в новую военную базу в Каспийск, где построен порт для размещения сил и средств флотилии. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

В пресс-службе уточнили, что в Каспийск прибыли малые ракетные и артиллерийские корабли, а также базовые тральщики.

"В рамках перебазирования основных сил Каспийской флотилии более 20 кораблей прибыли в порт города Каспийск. <…> Порт был построен для размещения сил и средств флотилии в рамках плана по обновлению инфраструктуры пункта базирования Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

В пункт базирования также доставлен инженерно-технический состав бригад и корабельная техника для обслуживания судов и их подготовки к выходу в море. В пресс-службе добавили, что накануне новогодних праздников будет проверена боевая готовность экипажей, а также инспекция учебно-материальной технической базы.

Минобороны РФ 21 декабря сообщило о завершении строительства шести швартовочных причалов в Каспийске для боевых кораблей флотилии. Инфраструктура порта включает новые гидротехнических сооружений (северный и южный оградительные молы с причалами) и береговые объекты для стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе новых и перспективных образцов. Северный и южный молы длиной в 3 километра защитят более 700 тыс. кв. м внутренней гавани от волн и наносов. Работы на северном моле уже завершены. Для углубления гавани военные строители выбрали около 2 миллионов кубометров донного песка, который также используется для планировки территории военного городка.

Создание новой военной базы в Каспийске началась после того, как в 2018 году министром обороны Сергеем Шойгу было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани, которая в гидрологическом плане менее удобна.