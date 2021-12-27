Источник: корвет "Проворный" восстановят в 2026 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Корвет "Проворный" может быть полностью восстановлен после пожара, возникшего 17 декабря в ходе строительства на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Корвет "Проворный" смогут полностью восстановить после пожара не раньше, чем через пять лет", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что окончательные выводы о сроках восстановления корабля можно будет сделать только после заключения комиссии Объединенной судостроительной корпорации и представителей "Северной верфи".

"Один из основных вопросов, который сейчас выясняют специалисты - состояние кабель-трасс корабля после пожара. Если они в целом исправны, то ремонт корвета при хорошем графике возможен в течение пяти лет. Если трассы полностью подлежат замене - то корабль фактически придется отстроить заново", - отметил собеседник агентства.

По его оценке, изготовление новой надстройки для "Проворного" на Средне-Невском судостроительном заводе может занять три года. "От получения надстройки до спуска на воду пройдет не менее года, еще столько же потребуется на достройку и последующие заводские и ходовые испытания", - добавил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Что известно о корвете

23 декабря ТАСС сообщал, что часть заказов на строительство фрегатов и корветов после пожара на "Проворном" может быть перенаправлена на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (г. Калининград) и Амурский судостроительный завод (г. Комсомольск-на-Амуре). Также сообщалось, что экипаж корвета будет расформирован и распределен на другие строящиеся корабли подобного проекта.

Возникший 17 декабря пожар на строящемся корвете в Санкт-Петербурге не привел к повреждению корпуса, демонтажу подлежит только надстройка корабля. Со Средне-Невским судостроительным заводом ведутся переговоры о строительстве новой надстройки.

"Проворный" - корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ, второй в серии корветов проекта 20385. Был заложен в 2013 году, передача флоту планировалась на конец 2022 года. На "Северной верфи" в настоящее время также строится корвет "Гремящий". Основу вооружения этих кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут". По данным источника ТАСС, потребность флота в кораблях проектов 20385 и 20386 составляет порядка 18 единиц.