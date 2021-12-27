Шойгу считает российскую систему предупреждения и ликвидации ЧС самой эффективной в мире

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу считает российскую систему предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций самой эффективной и мощной в мире. Об этом говорится в поздравлении с Днем спасателя, которое министр обороны направил в понедельник.

"Хочу обратиться с благодарностью к тем, кто стоял у истоков создания всей системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также нынешним сотрудникам МЧС России, кто сегодня, не жалея сил, своим каждодневным героическим трудом подтверждает ее высокий статус самой эффективной и мощной в мире, способной противостоять любым техногенным и природным угрозам", - говорится в тексте.

Шойгу подчеркнул, что День спасателя Российской Федерации - особый и дорогой для него праздник. "Быть спасателем - удел мужественных людей, это призвание и формула жизни. Верность долгу, постоянная готовность первыми прийти на помощь, решительность, сопереживание и самоотверженность - эти качества неотделимы для профессий военного и спасателя", - отметил министр.

Шойгу подчеркнул, что российские спасатели сохранили миллионы жизней, ликвидировали тысячи чрезвычайных ситуаций, провели сотни гуманитарных операций. "За этими цифрами стоит смысл и результат вашей тяжелой и опасной службы", - говорится в поздравлении.

"Уверен, что и впредь заложенные традиции, профессионализм и ответственность всегда будут оставаться ориентиром для современного поколения спасателей", - заключил министр, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в деятельности и реализации намеченных планов.

27 декабря 1990 года в России была создана совершенно новая для страны служба - Российский корпус спасателей, который вскоре был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и затем уже, в 2004 году, - в МЧС России. За эти годы спасательная служба России превратилась в мобильную, технически оснащенную структуру, в составе которой спасатели, пожарные, авиаторы, пиротехники, психологи, врачи, кинологи, водолазы, альпинисты, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и госпожнадзора, горноспасатели и военнослужащие гражданской обороны.