"Калашников" выполнил ГОЗ по поставке автоматов АК-12 за 2021 год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" выполнила государственный оборонный заказ (ГОЗ) за 2021 год по поставке автоматов АК-12. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Калашникова".

"Концерн "Калашников" своевременно выполнил обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации по производству и поставке автомата АК-12 в 2021 году. Речь идет о работах в рамках долгосрочного контракта на поставку автоматов АК-12, подписанного на международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Благодаря эффективной организации процессов, слаженной работе коллектива, высокой ответственности, которую проявили сотрудники концерна, гособоронзаказ был выполнен в полном объеме и с надлежащим качеством", - сказали в пресс-службе.

В 2021 году "Калашников" выпустил несколько десятков тысяч современных автоматов АК-12 по ГОЗ, отметили в ГК.

Как подчеркнул генеральный директор "Калашникова" Владимир Лепин, своевременное исполнение контракта на поставку Минобороны РФ автоматов АК-12 является абсолютным приоритетом ГК. "Поэтому, даже несмотря на сохраняющиеся ограничения, связанные с непростой эпидемиологической ситуацией, особенно важно было сохранить эффективность и высокий темп работ", - привели в пресс-службе слова Лепина.

ГК "Калашников" является крупнейшим российским производителем стрелкового оружия.