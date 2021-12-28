Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году

ТАСС — о том, чем запомнился прошедший год в сфере достижений российской оборонной промышленности и какие разработки станут новыми вехами в развитии российских Вооруженных сил

На расширенной коллегии Минобороны РФ в конце декабря глава министерства Сергей Шойгу отчитался, что уровень выполнения заданий гособоронзаказа составил в России 99,4% по закупкам и 99,7% по ремонту и модернизации, несмотря на ограничительные меры. В текущем году армия получила свыше 5 тыс. различных основных образцов вооружений. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) продолжается разработка новых систем вооружения и военной техники, проводятся различные виды испытаний, идет доработка и модернизация существующих изделий. О некоторых знаковых разработках российской оборонки стало известно в 2021 году впервые. Авиация В 2021 году началась масштабная реформа Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, под управлением госкорпорации "Ростех"), которая предполагает объединение всех авиационных КБ и дирекций программ на одной площадке и оптимизацию деятельности ОАК. Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра. Также кадровые перестановки затронули холдинг "Вертолеты России". Андрей Богинский покинул должность генерального директора и занял должность генерального директора ОАК по гражданской авиации. Его место занял Николай Колесов, который возглавлял АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех). Новым руководителем КРЭТ стал Александр Пан, который до этого занимал должность заместителя гендиректора КРЭТ.

' Ростех/YouTube'

Настоящей звездой авиационных новостей в 2021 году стал однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate, разработанный компанией "Сухой". Впервые легкий тактический самолет (ЛТС) был представлен на МАКС-2021, где прошла его презентация. Интригу подогрел тот факт, что перед началом авиасалона Ростех опубликовал в Facebook фотографию закрытого черным чехлом самолета, подпись к которой гласила: Wanna see me naked? ("Хочешь увидеть меня раздетым?" — прим. ТАСС). Зарубежная презентация ЛТС состоялась на Dubai Airshow 2021 в ОАЭ и тоже произвела фурор среди специалистов. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух — воздух" и "воздух — поверхность". Масса полезной нагрузки превышает 7 т. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тыс. км.

Описание Истребитель Checkmate © Марина Лысцева/ТАСС

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В ноябре глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал журналистам, что возможность поставок ЛТС Checkmate обсуждалась и с Минобороны РФ, военным машина может быть предложена в беспилотном варианте. И уже в декабре истребитель вошел в топ-10 самых ярких событий в сфере мировой военной авиации по версии американского профильного журнала Aviation Week & Space Technology. По словам Чемезова, флагман гражданской авиации МС-21, новый бизнес-джет на базе Superjet в стилистике Aurus, самолет пятого поколения Checkmate и широкая линейка вертолетной техники — это будущее авиации. На Dubai Airshow 2021 также дебютантами стали ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, многоцелевая машина Ми-171А2 и модернизированный легкий вертолет Ка-226Т "Альпинист" производства холдинга "Вертолеты России". Российская армия вооружилась модернизированной версией Ми-28Н "Ночной охотник" — Ми-28НМ. Всего армия получит 98 таких машин. Этот вертолет сможет управлять роем беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в состав комплекса авиационного вооружения вертолета включены беспилотники-камикадзе.

Главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова Виталий Щербина рассказывал в интервью ТАСС, что применяемое Ми-28НМ бортовое вооружение позволяет круглосуточно и всепогодно обнаруживать и уничтожать объекты противника, находясь вне зоны поражения ПВО.

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Кроме этого, на форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку Минобороны 30 модернизированных вертолетов Ка-52М до 2023 года. Машина является модернизированной версией Ка-52 "Аллигатор". По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью. Кстати, на том же форуме впервые была продемонстрирована ракета класса "воздух — поверхность" — "Изделие 305". Она уже производится серийно. Сообщалось, что именно ею будут оснащаться Ми-28НМ и Ка-52М. Ракета, разработанная коломенским Конструкторским бюро машиностроения, демонстрировалась на стенде НПО "Высокоточные комплексы". Гарантированная дальность полета "Изделия 305Э" составляет до 14,5 км. Были также достижения у российского ОПК и в сфере беспилотной авиации. В конце декабря военное ведомство впервые показало видео уничтожения дрона вертолетного типа средневысотным большой продолжительности полета беспилотником "Орион" разработки компании "Кронштадт". Тем самым впервые было заявлено о том, что российские беспилотники обладают возможностями истребителя и способны уничтожать вражеские дроны.

Описание БЛА "Орион-Э" на Dubai Airshow 2021, Дубай, ОАЭ © Марина Лысцева/ТАСС

На "Орион" предусматривается установка до четырех ракет "воздух — земля". Крейсерская скорость полета может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета — 7,5 км, а в воздухе аппарат может находиться до суток. В компании также заявляли, что "Орион" можно оснастить спутниковым терминалом, который позволит управлять им из любой точки мира. В конце декабря стало также известно о завершении создания в Дубне первого в России специализированного завода по производству беспилотников.

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Интерес вызвала еще одна новость про БЛА — были продемонстрированы кадры выкатки новейшей версии разработанного в КБ Сухого отечественного беспилотника С-70 "Охотник" с уникальным, снижающим заметность самолета плоским соплом двигателя. Форма сопла имеет характерные скошенные вырезы по бокам, что должно в свою очередь обеспечить "размытие" теплового следа двигателя и усложнить прицеливание по нему ракет с тепловыми головками самонаведения. "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. ТАСС сообщал, что этот БЛА будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем пятого поколения Су-57. Также отмечалось, что в рамках развития боевой авиации и сценариев применения комплексов пятого поколения рассматриваются различные концепции применения в зависимости от условий и задач операций. Серийные поставки "Охотника" планируется начать с 2024 года.

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Сухопутная техника В феврале на крупнейшей на Ближнем Востоке выставке вооружений и военной техники IDEX 2021 в Абу-Даби впервые за рубежом была показана модель нового российского танка Т-14 "Армата". Состоялся международный дебют единственного в мире танка, относящегося к третьему послевоенному поколению. По данным разработчиков машины — концерна "Уралвагонзавод" — "Армата" имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ей интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном. В Т-14 установлена новейшая электроника, которая позволяет выполнять многие задачи без прямого участия экипажа, и применены уникальные конструкторские решения, которые пока не имеют аналогов в мире.

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Российская армия уже получила опытную промышленную партию танков "Армата", сообщалось, что строевые части российских Сухопутных войск до конца 2021 года пополнили 20 машин. Конструкторское бюро машиностроения подготовило к серийному производству первый российский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) малой/сверхмалой дальности типа VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) "Гибка-С". Ранее машины данного типа, оснащенные ракетами ПЗРК, в России не производились. Кроме этого, на форуме "Армия-2021" впервые был представлен новейший бронеавтомобиль К-4386 ЗА-СпН для сил специального назначения, разработанный компанией "Ремдизель". Испытания бронеавтомобиля начнутся в 2022 году. Военно-морская техника Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в текущем году передали Военно-морскому флоту (ВМФ) четыре боевых корабля, половина заказов выполнена досрочно. Так, северодвинская верфь "Севмаш" передала головной атомный подводный крейсер проекта 885М "Казань" и первую серийную лодку "Новосибирск", стратегический ракетоносец проекта 955А "Князь Олег". Был спущен на воду ракетоносец проекта 955А "Генералиссимус Суворов". 23 августа из подмосковного парка "Патриот" глава государства наблюдал за закладкой атомных подлодок проекта 955А "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".

Описание Атомный подводный крейсер "Казань" проекта 885М © Лев Федосеев/ТАСС

В начале года стало известно о новом универсальном морском комплексе (УМК) "Варан". Аванпроект создало Невское проектно-конструкторское бюро (Невское ПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Сообщалось, что некоторые основные части комплекса находятся на стадии эскизного тестирования.

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Отличительная особенность "Варана" — унифицированная платформа. На ее основе можно создать несколько типов больших надводных кораблей: авианосец, универсальный десантный корабль, транспортно-госпитальное судно и даже судно обеспечения Арктической зоны. Американское издание Military Watch назвало облик "Варана" прорывным и отметило, что "корабль обладает соотношением стоимости и эффективности, которое превосходит соответствующий показатель УДК, ранее разработанных российской судостроительной промышленностью". УМК "Варан" — авианесущий корабль с высокой степенью автоматизации и возможностью применения робототехнических комплексов. На его борту может размещаться 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов. Водоизмещение "Варана" составляет около 45 тыс. т, длина — около 250 м, ширина — 65 м, осадка по конструктивной ватерлинии — 9 м. УМК способен развить скорость до 26 узлов.

Описание Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время выполнения стрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон" © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Впервые Минобороны успешно провело первые два испытательных пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки проекта 885 "Северодвинск" — из надводного и подводного положений. Ракета уже прошла надводные испытания с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Серийные поставки "Циркона" для ВМФ должны начаться в 2022 году. Ракетные комплексы ТАСС первым среди СМИ сообщил о разработке стратегического ракетного комплекса нового поколения "Кедр". Сообщалось, что опытно-конструкторская работа по созданию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Кедр" начнется на рубеже 2023–2024 годов. Твердотопливные ракеты "Кедр" придут на замену находящимся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексам "Ярс" на рубеже 2030 года. Новые МБР, как и "Ярсы", будут как мобильные, так и стационарные (шахтные). Разработкой занимается Московский институт теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос). Научно-исследовательская работа по "Кедру" профинансирована в рамках действующей Государственной программы вооружений.

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Одной из громких новостей лета в сфере ОПК стали успешные испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Позже источник ТАСС сообщил, что военное ведомство уже подписало контракт с концерном ВКО "Алмаз-Антей" на поставку первой партии С-500. В сентябре вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что ЗРС начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний. Также, по его словам, первым покупателем С-500 за рубежом может стать Индия, "если изъявит такое желание". Но все же одной из главных интриг года стало упоминание главой Минобороны Сергеем Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве в ноябре новой ЗРС С-550. До этого времени было известно лишь о советской системе противоракетной обороны ближнего перехвата С-550, которая разрабатывалась в 1981–1988 годах в ЦКБ "Алмаз" (в настоящее время — НПО "Алмаз", находится в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"). Однако в рамках советско-американских соглашений работы по этой системе были прекращены одновременно с закрытием ряда проектов других советских конструкторских бюро в сфере обороны.

' Минобороны России/YouTube'

Источник, близкий к российскому военному ведомству, сообщил ТАСС, что первая система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение в российскую армию до 2025 года. Сообщалось, что в С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой. В свою очередь глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что комплексы С-550 будут обладать большей дальностью обнаружения целей и дальностью действия ракет. С-550 и С-500 станут платформой новой системы ПВО и будут вместе прикрывать стратегические объекты России от гиперзвуковых целей. Не обошлось без важных новостей в сфере военно-технического сотрудничества для предыдущей версии ЗРС — С-400 "Триумф". В декабре заместитель министра иностранных дел Индии Харш Шрингла заявил, что Россия начала поставки этой ракетной системы.

Описание Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во время пуска противолодочного комплекса "Ответ" © Минобороны РФ/ТАСС

Еще один корабельный комплекс привлек к себе внимание в этом году. 15 декабря фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в Японском море произвел пуск ракеты противолодочного ракетного комплекса "Ответ". Она успешно поразила подводную цель. Разработчик комплекса — концерн "МПО "Гидпроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение"). По данным открытых источников, комплекс стал дальнейшим продолжением линейки советско-российских противокорабельных ракет "Метель", "Раструб" и "Водопад". Стрелковое оружие В феврале 2021 года успешно завершил программу государственных испытаний модульный пистолет Лебедева (МПЛ) разработки группы компаний "Калашников". Он и его специальная версия МПЛ1 были приняты на вооружение Росгвардией. Компактную версию пистолета (ПЛК) приняло на вооружение МВД.

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По словам главного конструктора АО "Концерн "Калашников" Сергея Уржумцева, в пистолете использовано очень много ноу-хау. Пистолет отличает низко расположенный ствол, способствующий меньшему подбросу при выстреле. Обе версии комплектуются сменными накладками на рукоятку для различных размеров кистей рук стрелка, а расположение и форма механизмов управления обоих пистолетов позволяют с равным удобством пользоваться ими как правой, так и левой рукой. Особенностью МПЛ является возможность применения боеприпасов повышенной мощности. На форуме "Армия" "Калашников" также представил модернизированную версию пистолета-пулемета ППК-20 на базе "Витязь-СН", которая была разработана под задачи Министерства обороны РФ. Теперь у пистолета-пулемета имеется складывающийся приклад для уменьшения габаритов, прибор малошумной стрельбы, также были доработаны планки Пикатинни.

Еще одно значимое событие — совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited и Министерство обороны Индии подписали 6 декабря контракт на производство в Индии и поставку силовым министерствам страны более 600 тыс. автоматов Калашникова (АК). Индия таким образом может стать первой зарубежной страной, которая будет производить "двухсотую" серию АК. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев заявил, что Россия готова обеспечить полномасштабное производство автоматов АК-203 калибра 7,62 мм в Индии за два-три года. По его словам, первая часть автоматов будет произведена с различной степенью локализации, а затем начнется полномасштабный выпуск.

' Калашников/YouTube'