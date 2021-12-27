Начались предварительные испытания комплекта электропитания для БМП-3

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Комплект электропитания для БМП-3, необходимый для модернизации бронетанковой техники, вышел на стадию предварительных испытаний, они должны закончиться в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе разработавшего комплект АО "НПО "Электромашина".

"АО "НПО "Электромашина" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию Ростех) разработало комплект электропитания КЭП12 для работы в составе дизельного двигателя УТД-29, устанавливаемого в БМП-2, БМП-3, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, БТ-3Ф, БМД-4М, и превосходящий по своим характеристикам ранее использовавшийся комплект электропитания на базе генератора ВГ-7500. В настоящий момент система проходит предварительные автономные испытания", - говорится в сообщении.

По предварительному прогнозу, испытания должны закончиться в 2022 году. "После успешного прохождения всех испытаний АО "НПО "Электромашина" может поставить комплект электропитания на массовое производство для российских БМП и иностранных заказчиков", - отметили в пресс-службе.

Комплект электропитания КЭП12 разработан для повышения энерговооруженности гусеничных машин. Он имеет мощность 12 кВт, в 1,6 раза мощнее ранее применявшегося в системе электроснабжения БМП комплекта на основе вертолетного генератора ВГ-7500 мощностью 7,5 кВт. При этом система охлаждения генератора Г12 осталась такой же.

"Для обеспечения данных характеристик нашим специалистами были проведены сложные электромагнитные, механические, тепловые расчеты, проведена предварительная компоновка элементов в составе изделия и разработан комплект электропитания КЭП12. Заинтересованность в применении комплекта КЭП12 на боевых машинах выразили такие предприятия, как ПАО ХК "Барнаултрансмаш", АО "СКБМ", АО "НИИСССУ", - привели в пресс-службе слова начальника отдела электрических машин АО "НПО "Электромашина" Сергея Благова.

В пресс-службе подчеркнули, что комплект электропитания КЭП12 был разработан для легкой гусеничной машины - БМП-3, которая стоит на вооружении как в России, так и за рубежом. Для модернизации имеющейся на вооружении техники необходимо не менее 300-400 комплектов генераторов в год.