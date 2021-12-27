Минобороны и Минстрой заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны и Минстрой РФ подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве в области строительства, архитектуры и градостроительства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил на церемонии, что совместная с Минстроем деятельность направлена "на создание эффективной системы управления капитальными вложениями, совершенствование нормативной и методологической базы, обеспечение оперативного информационного, аналитического и организационного взаимодействия.

По его словам, "развитие военной и социальной инфраструктуры Вооруженных сил - одно из приоритетных направлений работы министерства обороны. "Значимую роль в ней играет взаимодействие военного ведомства с Минстроем в том числе - в реализации поручений главы государства", - подчеркнул Шойгу.

В свою очередь министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин отметил, что активное сотрудничество c министерством обороны при строительстве и оперативном вводе в строй антиковидных госпиталей, других объектов идет по нарастающей.

"Подписываемое сегодня соглашение интенсифицирует нашу совместную работу. Особенно - сотрудничество в сфере совершенствования нормативной и методологической базы, чтобы сделать "нормативку" как можно проще и эффективнее", - отметил Файзуллин.