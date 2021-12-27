МО РФ: НАТО сосредоточилась на военном сдерживании России вместо проектов сотрудничества

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс планирует военное сдерживание России, в то время как раньше больше уделял внимание совместным проектам, интересным для НАТО, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию гибридных методов для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений. В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс", - сказал Фомин в понедельник на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

При этом он отметил, что ухудшение отношений между Россией и НАТО началось ранее 2014 года. "После окончания холодной войны Российской Федерацией неоднократно предпринимались попытки найти новые формы взаимодействия с НАТО, создать устойчивую, равноправную для всех систему европейской безопасности. Было бы неправильным полагать, что ухудшение отношений Россия - НАТО началось с 2014 года", - сказал Фомин.

По его словам, "заявленные цели равноправного сотрудничества альянсом не выполнялись гораздо раньше, фактически сразу после развала Варшавского договора".

"При этом Россия тогда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнерства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах. Осуществлен также беспрецедентный по масштабам и срокам вывод группировок войск из стран Варшавского договора", - отметил замминистра обороны РФ.

Фомин подчеркнул, что нынешняя встреча обусловлена необходимостью довести оценки Минобороны России состояния и характера взаимодействия между РФ и НАТО за два последних десятилетия.

Военное строительство альянса

Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил Фомин.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", - сказал Фомин.

По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет, к примеру, в военной стратегии НАТО 2019 года, Российская Федерация прямо, "без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности".

При этом, отметил Фомин, "Римская декларация до сих пор остается в силе".

"В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия - НАТО в 2010 году в Лиссабоне", - напомнил замминистра обороны РФ.