На учениях в Ставропольском крае штурмовики Су-25 нанесли удар по условному противнику

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 и Су-25СМ нанесли ракетно-бомбовый удар по силам условного противника в ходе учений в Ставропольском крае. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Ставропольском крае летчики авиагруппы ЮВО на штурмовиках Су-25СМ3 и Су-25СМ нанесли ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам условного противника на авиационном полигоне в ночное время в ходе специальных занятий по летной подготовке", - говорится в сообщении.

Экипажи совершили около 70 плановых вылетов, выполнили более 350 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным целям, добавили в пресс-службе.

Военные летчики также отработали навыки пилотирования на высоте до четырех тыс. метров и скоростях от 300 до 800 км/ч. Кроме того, пилоты выполнили элементы сложного группового пилотажа в составе звена, в том числе горизонтальные и вертикальные "бочки", "виражи", "петлю Нестерова".