Источник: подводный ракетоносец "Генералиссимус Суворов" сдадут ВМФ РФ в 2023 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Второй серийный атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр "Борей-А") "Генералиссимус Суворов", выведенный из эллинга 25 декабря на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), после выполнения программы испытаний в море будет сдан Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в первой половине 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" в начале 2022 года будет спущен на воду, где его ждет достройка у причала. Осенью кораблю предстоит приступить к выполнению в море комплексных швартовных и заводских ходовых испытаний, а затем и полного цикла государственных испытаний", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ракетоносец будет передан заказчику в первой половине 2023 года.

ТАСС не располагает официальными комментариями предприятия на этот счет.

О ракетоносце

Церемония вывода крейсера "Генералиссимус Суворов" из эллинга "Севмаша" состоялась 25 декабря. Корабль был заложен на судоверфи 26 декабря 2014 года. Ракетоносец относится к четвертому поколению атомных подводных лодок усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Санкт-Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в 2022 году ожидается подписание контракта на строительство еще одной пары стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А". Их закладка должна состояться на "Севмаше" в 2023 году.

В настоящее время в составе ВМФ России находятся три подлодки базового проекта 955 "Борей": "Юрий Долгорукий", "Владимир Мономах" и "Александр Невский", а также две субмарины модернизированного проекта 955А: "Князь Владимир" и "Князь Олег". Еще пять подлодок "Борей-А" - "Император Александр III", "Князь Пожарский", "Генералиссимус Суворов", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" - находятся в разной стадии строительства.