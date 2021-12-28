О чем молчит "Акула". Топ самых интересных фактов об атомной подлодке "Дмитрий Донской"

ТАСС о том, как советские конструкторы создавали самый большой в мире подводный крейсер

40 лет назад, 29 декабря 1981 года, был подписан приемный акт тяжелого атомного подводного ракетного крейсера "Дмитрий Донской" (ТК-208), знаменитой головной "Акулы" — подлодки проекта 941. Этот атомоход — гордость корабелов северодвинской судоверфи "Севмаш" (в составе Объединенной судостроительной корпорации). "Для того чтобы построить и передать военно-морскому флоту (ВМФ) серию ракетоносцев проекта 941, на предприятии провели масштабную реконструкцию — был построен эллинг, который до сих пор остается самым крупным крытым сооружением для строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в Европе, — рассказал ТАСС генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. — Корабелы успешно освоили передовой модульно-агрегатный метод строительства АПЛ. Он позволил сократить сроки строительства подводных кораблей проекта 941. Ветераны вспоминают, что работали без выходных и праздников, фактически как в войну, чтобы обеспечить выполнение поставленной задачи".

Описание Строительство тяжёлого атомного ракетного подводного крейсера "Дмитрий Донской" в эллинге судоверфи "Севмаш" © ПО "Севмаш"

Он отметил, что в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" спроектировали отличный корабль. "Тяжелые атомные подводные крейсеры сыграли главную роль в обеспечении паритета с Соединенными Штатами Америки. А для личного состава эти корабли стали настоящим домом — подлодка приспособлена и для службы, и для жизни", — подчеркнул гендиректор.

Считаю, что АПЛ "Дмитрий Донской" – это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет Михаил Будниченко генеральный директор ПО "Севмаш"

Сегодня отечественная оборонная промышленность и ВМФ продолжают укреплять морские границы страны. Севмаш передает в состав флота современные АПЛ четвертого поколения проектов "Ясень-М" и "Борей-А". "Морские рубежи уже охраняют головные корабли серий "Казань" и "Князь Владимир". 21 декабря 2021 года мы подняли Андреевские флаги на первых серийных атомоходах — АПЛ "Новосибирск" и "Князь Олег". Они усилят боевой потенциал Тихоокеанского флота", — сказал Будниченко.

Описание АПЛ "Князь Владимир" проекта "Борей-А" © Лев Федосеев/ТАСС

По его словам, корабли четвертого поколения — "это боевые единицы ВМФ, оснащенные по последнему слову техники". "В проекты внедрены новые технические решения, повышена безопасность, маневренность, снижены шумность и уровень физических полей, реализован комплекс мер, связанных с импортозамещением, — отметил он. — Рядом с новыми АПЛ, выходящими на испытания от набережных Севмаша, всегда идет подводный крейсер проекта 941 "Дмитрий Донской". Он, как старший брат, помогает нашим кораблям делать первые морские шаги".

Об АПЛ "Дмитрий Донской" Главный конструктор корабля – С.Н. Ковалев. Под его руководством был разработан совершенно необычный проект подводного крейсера водоизмещением 25 000 тонн. • Заводской номер – 711. • Утверждение технического проекта – 1974 год. • Закладка на стапеле – 30 июня 1976 года. • Спуск на воду – 27 сентября 1980 года. • Подписание приемного акта – 29 декабря 1981 года. • Включение в состав Краснознаменного Северного флота – 9 февраля 1982 года. Для постройки АПЛ третьего поколения (проекты 941, 949, 949А) на Севмаше была проведена грандиозная реконструкция: построены новый эллинг, глубоководная набережная, организовано стапельно-сдаточное производство. Уникальные характеристики корабля: • размеры и водоизмещение; • двухкорпусная "катамаранная" архитектура прочного корпуса; • принципиально новый комплекс ракетного оружия, оснащенный ракетами по своим габаритам и основным параметрам значительно превосходящими аналогичные системы; • новейшие гидроакустические покрытия; • малошумные агрегаты, механизмы и комплексы нового поколения; • прогрессивный модульно-агрегатный метод постройки. Преимущества проекта, по мнению Ковалева, состоят в том, что: • они имеют две автономные энергетические установки, размещенные в отдельных корпусах, работающие каждая на свой винт, так что авария любой установки не отражается на работоспособности установки другого борта; • корпуса сообщены между собой в носу, в корме и в средней части. При пожаре в любом отсеке или его затоплении личный состав имеет возможность перехода из одного корпуса в другой, сообразно обстановке; • любая авария ракеты не ведет к повреждению корпуса и травмированию личного состава. Над созданием АПЛ работали более 1000 организаций и предприятий. За выдающийся вклад в создание новейших образцов военной техники более 1200 работников Севмаша были награждены высокими государственными наградами. Главному инженеру предприятия А.И. Макаренко и бригадиру сборщиков КСП А.Т. Максимову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Предприятие было награждено третьим орденом Ленина. С 1982 года начался период интенсивной эксплуатации корабля, были проведены расширенные испытания ракетного оружия корабля. Продолжение

Самая большая в мире За свои размеры "Дмитрий Донской" был занесен в Книгу рекордов Гиннесса (1988 год). Атомоходы этого проекта оказались еще и единственными в мире катамаранного типа — с двумя независимыми друг от друга прочными корпусами. Такая конструкция значительно повысила живучесть подводного крейсера и сохранность личного состава. Вместе с тем увеличилось и водоизмещение — в подводном положении оно равнялось 48 тыс. т. Для сравнения — американская АПЛ "Огайо" имела подводное водоизмещение в 18 тыс. т.

Описание Тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер "Дмитрий Донской" © ПО "Севмаш"

Субмарина проекта 941 имеет 172 м в длину, 23 м в ширину. Высотой атомоход сравним с девятиэтажным домом. Но даже при таких габаритах АПЛ этого проекта относились к числу самых малошумных среди советских подводных кораблей. Всего на Севмаше было построено шесть атомных подводных лодок проекта 941. Подводный грузовик Ранее предполагалось переоборудование части атомоходов проекта 941 в транспортные. Планировалось, что такие подводные лодки будут перевозить грузы по трансполярным и кроссполярным подледным маршрутам кратчайшим путем, связывающим страны Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Обогрев шахт При строительстве АПЛ проекта 941 возникли сложности с отоплением ракетных шахт из-за их расположения между двумя прочными корпусами. Вопрос требовал немедленного решения, но все предлагаемые конструкторами и кораблестроителями варианты оказались нежизнеспособными.

Выход из ситуации нашел Сергей Ковалев, главный конструктор проекта 941. Идея пришла спонтанно — на глаза академику попалась брошюра одного профессора, предлагавшего изготавливать нагревательные элементы на основе специальной токопроводящей резины. Подобные агрегаты уже применялись в инкубаторах. Технология оказалась подходящей и для тяжелых атомных подводных крейсеров. После некоторых уговоров и воздействия со стороны властей нагревательные элементы в срочном порядке изготовил завод резинотехнических изделий в Свердловске. Испытывали их на стенде конструкторского бюро "Рубин". Директор корабля Самую короткую и емкую характеристику деятельности ответственного сдатчика на АПЛ дал бывший генеральный директор Севмаша Давид Пашаев. Перед посещением подводного крейсера "Дмитрий Донской" он представил тогдашнему мэру Москвы Юрию Лужкову ответственного сдатчика корабля Евгения Слободяна.

На вопрос Юрия Михайловича, что это за должность такая, Пашаев пояснил: "Ответственный сдатчик является директором конкретного корабля со всеми полномочиями от генерального директора и при необходимости может докладывать генеральному директору о проблемах в любое время". Бывший директор Севмаша Анатолий Макаренко отмечал, что сдатчик должен уметь дирижировать производственным оркестром на производстве и при испытаниях. "По самым худшим чертежам" Директор Севмаша в 1986–1988 годах Анатолий Макаренко вспоминал: "Было время, когда мы неделями не выходили с завода, работали круглые сутки. Я помню, назначал проведение производственных проверок на 10 часов вечера. Рабочие, оценивая напряженность труда, говорили: "Работаем, как в войну".

Описание Строительство тяжёлого атомного ракетного подводного крейсера "Дмитрий Донской" в эллинге судоверфи "Севмаш" © ПО "Севмаш"

По установленному директором распорядку проверки по головным кораблям начинались в 16 часов ежедневно, кроме воскресенья, а заканчивались иногда в 22–23 часа. И такой режим работы практически в течение года. В 1981 году коллектив предприятия успешно и в генеральный срок сдал головной корабль проекта 941.

На торжественном собрании, посвященном сдаче головной АПЛ проекта "Акула" и проходившем в северодвинском Дворце культуры, Сергей Ковалев в своем выступлении сказал, что "самая лучшая в мире лодка была построена по самым худшим в мире чертежам". Зал встретил эти слова бурными аплодисментами. При строительстве атомоходов третьего поколения широко внедрялся модульно-агрегатный метод постройки. Корабли стали собирать на стапеле из крупных блоков корпуса, функциональных агрегатов и зональных блоков. Они поступали как на конвейер из разных цехов и с других предприятий. Наиболее ярко метод проявился на головном корабле проекта "Акула". Не без сюрпризов Директор Севмаша в 1988–2004 годах Давид Пашаев рассказывал о спуске на воду головной АПЛ проекта 941: "Сентябрь подошел, и вывод 711-го заказа состоялся. При этой операции присутствовали министр судостроения М.В. Егоров, его первый заместитель И.С. Белоусов, генеральный конструктор ЦКБ "Рубин" С.Н. Ковалев, главком ВМФ С.Г. Горшков, командующий Краснознаменным Северным флотом В.Н. Чернавин и много других высоких гостей. Все прошло, как мы говорим, в основном штатно. Разбивались бутылки шампанского в нужное время и в нужном месте. Был короткий митинг, и Гимн Советского Союза, и флотский духовой оркестр".

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Но не обошлось и без сюрпризов. "Как и всегда, к началу движения заказа все механизмы и системы стапель-поезда неоднократно проверялись, — вспоминал он. — Надо ли говорить, что в этом случае проверки были особенно тщательными, вывод корабля обеспечивали лучшие специалисты-гидравлисты во главе с бригадиром Алексеем Ивановым, и тем не менее проявился и здесь пресловутый человеческий фактор. Отказал перепускной клапан в системе гидравлики. Кто-то по невнимательности перевернул его. Потребовалось время на то, чтобы разобраться в причине и устранить неисправность".

Пашаев спросил бригадира, сколько на это потребуется времени. Тот ответил, что причина пока неясна, но, как он считает, в течение часа разберутся.

Описание Спуск на воду тяжёлого атомного ракетного подводного крейсера "Дмитрий Донской" © ПО "Севмаш"

"Доложил руководству и предложил пройти всем в специальную комнату попить чаю. Министр судостроительной промышленности стал возмущаться — рассказывает Пашаев. — Обстановку разрядил Борис Вениаминович, сказав министру: "Ты можешь починить? Нет. Вот! И я не смогу. Пойдем в кабинет пить чай, ребята разберутся и позовут, когда будут готовы".

Через 40 минут причину сбоя выявили, неисправность устранили, и вывод благополучно состоялся. "Неоценимы такое понимание и поддержка. В памяти осталось и такое, последовавшее за этим разговором, — вспоминал Пашаев. — Секретарь обкома сказал буквально следующее: "Впереди еще много дел. Напряжение будет возрастать; опять и опять круглосуточная работа, но уже сдаточной командой, о многих участниках строительства можно и забыть. Но их работа заслуживает высокой государственной оценки. Уже сейчас составляйте списки по награждению отличившихся, никого не забудьте. Мы ваше предложение всячески поддержим". Думаю, что такое не забывается. Это была и оценка труда рабочих, и всего коллектива предприятия". АПЛ для "Булавы" Когда АПЛ "Дмитрий Донской" находилась на стапеле в высокой степени готовности после модернизации, представители Севмаша вышли с предложением использовать крейсер для отработки ракетного комплекса "Булава" в условиях, приближенных к реальным. Справедливости ради необходимо отметить, что до этого уже были успешно проведены наземные бросковые испытания под Санкт-Петербургом. Давид Пашаев горячо поддержал предложение. Севмаш в тесном взаимодействии с КБ "Рубин" и ВМФ достроил атомоход и подготовил его к проведению испытаний ракетного комплекса.

Достройка лодки была непростой задачей для Севмаша. Министерство обороны финансировало этот заказ по остаточному принципу. И все же гендиректор сдержал обещание и обеспечил спуск на воду крейсера в 2002 году.

Описание Пуск ракеты "Булава" с тяжёлого атомного ракетного подводного крейсера "Дмитрий Донской" © ПО "Севмаш"