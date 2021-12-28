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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Шойгу заявил, что российские миротворцы поспособствовали стабилизации ситуации в Карабахе

Глава Минобороны РФ отметил, что сейчас в регионе становится "все больше мира и спокойствия"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе выполнил сложные задачи по разведению враждующих сторон и на данный момент решает в регионе плановые профильные задачи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания военного ведомства.

"Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию там, и дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь ее можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион. Все больше и больше там мира и спокойствия", - сказал Шойгу.

По его словам, "в этом огромная заслуга всех тех, кто занимался оказанием медицинской, гуманитарной помощи". "Ну и конечно - всех тех, кто стоит круглые сутки на постах миротворцев", - подчеркнул министр.

Он выразил благодарность "всем командирам, военнослужащим, рядовому, сержантскому составу, которые все это время несут службу в Нагорном Карабахе, Сирии, на других наших базах за рубежом".

"Но - особенно в этих двух точках. Все, что было, скажем, год назад в Карабахе, когда была крайне тяжелая, крайне острая ситуация, усилиями нашего Верховного главнокомандующего, который вел эти переговоры, эту работу фактически в круглосуточном режиме, преодолено", - отметил Шойгу.

В ходе совещания он также поблагодарил за работу военных строителей, которые за год ввели в строй более трех тысяч объектов.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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