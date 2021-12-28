Шойгу: военные медики смогли сохранить доковидный уровень оказания плановой помощи

"Конечно, не могу не сказать слова благодарности нашим врачам, которые занимаются борьбой с пандемией, не снижая темпов и объемов выполнения своих основных задач по остальным заболеваниям", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в российских регионах многим медикам "пришлось сократить оказание плановой помощи, сократить количество плановых операций".

"У нас, в вооруженных силах, благодаря тем усилиям, которые были предприняты, - это и работа по вакцинации, и организация самого лечения от коронавируса, - мы смогли не только выполнить все плановые показатели, понизить уровень заболеваемости в вооруженных силах, но и оказать помощь гражданскому населению", - подчеркнул министр.

Шойгу также сообщил, что медицинским учреждениям страны для лечения больных с коронавирусом передано уже больше тысячи тонн кислорода. "Эта работа сегодня продолжается в отдельных регионах - там, где востребованы наша помощь и поддержка", - заключил глава министерства.