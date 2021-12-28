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Пандемия COVID-19

Шойгу: военные медики смогли сохранить доковидный уровень оказания плановой помощи

Министр обороны подчеркнул, что в регионах многим медикам "пришлось сократить оказание плановой помощи, сократить количество плановых операций"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российским военным медикам в условиях пандемии коронавирусной инфекции удалось сохранить доковидный уровень оказания плановой помощи пациентам с другими заболеваниями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания военного ведомства.

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"Конечно, не могу не сказать слова благодарности нашим врачам, которые занимаются борьбой с пандемией, не снижая темпов и объемов выполнения своих основных задач по остальным заболеваниям", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в российских регионах многим медикам "пришлось сократить оказание плановой помощи, сократить количество плановых операций".

"У нас, в вооруженных силах, благодаря тем усилиям, которые были предприняты, - это и работа по вакцинации, и организация самого лечения от коронавируса, - мы смогли не только выполнить все плановые показатели, понизить уровень заболеваемости в вооруженных силах, но и оказать помощь гражданскому населению", - подчеркнул министр.

Шойгу также сообщил, что медицинским учреждениям страны для лечения больных с коронавирусом передано уже больше тысячи тонн кислорода. "Эта работа сегодня продолжается в отдельных регионах - там, где востребованы наша помощь и поддержка", - заключил глава министерства.

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