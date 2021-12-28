Глава "Севмаша" заявил, что никто пока не смог создать атомные подлодки, подобные "Акуле"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками (АПЛ), подобными стратегическому ракетоносцу "Дмитрий Донской" проекта 941 типа "Акула", и в ближайшем будущем обладать не будет, заявил ТАСС генеральный директор северодвинского предприятия "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.

"Считаю, что АПЛ "Дмитрий Донской" - это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет", - сказал он.

29 декабря исполняется 40 лет с того дня, когда был подписан приемный акт тяжелого атомного подводного ракетного крейсера "Дмитрий Донской" (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты "Булава". АПЛ до сих пор находится в составе Северного флота.

Будниченко отметил, что в центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" спроектировали отличный корабль. "Тяжелые атомные подводные крейсеры сыграли главную роль в обеспечении паритета с Соединенными Штатами Америки", - подчеркнул гендиректор.

Он также рассказал, что для строительства серии ракетоносцев проекта 941 на "Севмаше" провели масштабную реконструкцию: был построен эллинг, который до сих пор остается самым крупным крытым сооружением для строительства АПЛ в Европе. Корабелы успешно освоили передовой модульно-агрегатный метод строительства АПЛ, позволивший сократить сроки строительства этих подводных кораблей.

Проект "Акула"

Подводные лодки проекта 941 "Акула" - серия советских тяжелых атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Предназначались для замены предыдущих серий подводных лодок - проектов 675 и 667А "Навага". Разработка проекта позиционировалась как ответ на строительство США подводных ракетоносцев проекта "Огайо". Ракетоносные крейсеры проекта 941 до настоящего времени являются самыми крупными подводными лодками в мире.

При создании "Акул" много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей серии имелись сауна, бассейн, солярий и спортивный зал. Согласно открытым публикациям, длина крейсера проекта 941 составляет 170 метров, ширина - 23,3 метра. Надводное водоизмещение подлодки - 23,2 тыс. тонн, подводное - 48 тыс. тонн. Максимальная глубина погружения - до 500 метров. Надводная скорость - 13 узлов (24 км/ч), подводная - до 27 узлов (50 км/ч). Автономность плавания - 120 суток, экипаж - 163 человека. Дальность плавания не ограничена.

Всего с 1976 по 1989 год было построено шесть субмарин проекта из десяти запланированных первоначально. Все ракетоносцы несли службу в составе Северного флота СССР и РФ.

ТК-208 "Дмитрий Донской" был заложен 30 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года и передан ВМФ СССР 29 декабря 1981 года. В 1989 по 2002 год проходил ремонт и модернизацию по проекту 941УМ, после чего часть пусковых установок была доработана для запуска новой МБР Р-30 "Булава". Лодка использовалась как опытный корабль и принимала активное участие в испытаниях этого ракетного комплекса.