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В Крыму сформировали новый десантно-штурмовой полк ВДВ

Новый полк также появился в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии во Пскове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Формирование нового десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) завершилось в Крыму. Об этом в среду сообщила газета "Красная звезда" со ссылкой на командующего ВДВ Андрея Сердюкова.

"В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны", - говорится в статье командующего, опубликованной в издании.

В ноябре в Минобороны РФ сообщали, что к 1 декабря будет сформирован третий десантно-штурмовой полк в составе Новороссийского соединения ВДВ. Отмечалось, что полк создается в рамках переформирования Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Ранее в составах 76-й десантно-штурмовой дивизии (Псков) и 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск) было по два полка.

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РоссияКрымПсковская область
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