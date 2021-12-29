Источник: новая ЗРС С-550 успешно прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"ЗРС С-550 успешно завершила государственные испытания. Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство", - сказал он.

По словам собеседника агентства, это - "абсолютно новая мобильная система стратегической ПРО, не имеющая аналогов, она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров".

По оценке источника, таким образом выстраивается глубокоэшелонированная система ПВО-ПРО на основе зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" (на низких высотах), ЗРС дальнего действия С-350, С-400, С-500 и до С-550 в космосе.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что новая система С-550 не является реанимацией советской системы ПРО, но при ее создании был учтен ряд ее нереализованных концепций.

Впервые о создании ЗРС С-550 стало известно 9 ноября на селекторном совещании в Минобороны РФ. Глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса упомянул С-550 среди систем вооружения, поставки которых в войска имеют особо важное значение.

15 ноября на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отмечал, что С-550 будет обладать большей дальностью обнаружения целей и дальностью действия ракет.