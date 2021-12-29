"Технодинамика" модернизирует беспилотный вертолет-мишень под ударное применение

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" модернизируют беспилотные мишени-имитаторы вертолета (ВМ-В) под ударное применение и решение задач воздушной разведки. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

В настоящее время в инициативном порядке идут работы по модернизации комплекса в части улучшения летно-технических характеристик беспилотных вертолетов, установки на них дополнительного оборудования, увеличения целевой нагрузки, дальности и продолжительности полета.

"Все это позволит расширить область применения дронов. Так, перспективные образцы беспилотников могут быть использованы для воздушной разведки, целеуказания в реальном масштабе времени, а также для боевого ударного применения без привлечения пилотируемой авиации", - приводит пресс-служба "Технодинамики" слова Насенкова.

Беспилотные мишени-имитаторы вертолета (ВМ-В) способны находиться в воздухе не менее двух часов, достигая максимальной высоты 2,5 км. Максимальная дальность радиосвязи составляет 150 км. Дрон предназначен для применения в качестве мишени-имитатора цели при создании мишенной обстановки.

В октябре 2020 года комплекс успешно прошел государственные испытания, завершающий этап которых проводился в полигонных условиях ГЛИЦ МО РФ им. В. П. Чкалова с использованием целевого оборудования. В конце 2020 года Минобороны была передана первая серийная партия комплекса. Очередная поставка воздушных мишеней - имитаторов вертолета в ВКС запланирована на начало 2022 года.

В октябре этого года беспилотные вертолеты центра "Динамика" были впервые задействованы для имитации воздушного налета условного противника в ходе российско-сербских учений "Славянский щит - 2021". Беспилотники послужили мишенями для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".