Ударный беспилотник "Орион" испытал новейшие боеприпасы против воздушных целей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ударный беспилотник "Орион" в ходе испытания новейших боеприпасов уничтожил автономные вертолеты-мишени производства холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех". Об этом сообщили журналистам в среду пресс-службе холдинга.

"Применение нового оружия отрабатывал ударный беспилотник "Орион". По сценарию учений, вертолет должен прорваться на военный аэродром, а "Орион" в отсутствие других средств ПВО - его обнаружить и уничтожить", - рассказали в "Технодинамике".

Для проведения испытаний были задействованы уникальные беспилотные мишени-имитаторы вертолета (ВМ-В), производства центра "Динамика". "Наш имитатор воздушных целей поступил на вооружение ВКС год назад, и за это время разработка успела не раз показать свою значимость, помогая отрабатывать практические действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Вертолет-мишень способен находиться в воздухе не менее двух часов, достигая максимальной высоты 2,5 км. Дальность его радиосвязи составляет 150 км. В октябре 2020 года комплекс успешно прошел государственные испытания. В конце 2020 года Минобороны была передана первая серийная партия комплексов.

"Орион" - российский БПЛА средневысотный большой продолжительности полета разработки компании "Кронштадт". Предусматривается установка до четырех ракет воздух-земля. Крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/час, максимальная высота полета - 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона составляет до 250 кг. Экспортный вариант БПЛА называется "Орион-Э". Вариант для российской армии -"Иноходец".