Ростех поставил в войска модернизированный самолет-локатор А-50У

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") и ТАНТК им. Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) передали Воздушно-космическим силам ВКС России модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО) и наведения А-50У. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Ростеха.

"Воздушное судно модернизировано в рамках реализации масштабной программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом. Борт может обнаруживать принципиально новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация", - отметили в пресс-службе.

В Ростехе сообщили, что самолет оснащается новыми системами. "Модернизированный А-50У получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием, что позволило нарастить возможности функционального программного обеспечения. На самолете также установлен новый пилотажно-навигационный комплекс. За счет использования современной аппаратуры, обладающей меньшим весом, увеличилась дальность полета и время выполнения боевых задач на заданном рубеже", - проинформировали в пресс-службе.

Работы по модернизации самолетов А-50 до уровня А-50У продолжаются, отметил генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев. "Мы продолжаем работу по модернизации войсковых А-50 до уровня А-50У. Это уже седьмой подобный комплекс, поставленный в войска. Следующий борт планируем сдать в 2023 году", - привели в пресс-службе Ростеха его слова.

Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.