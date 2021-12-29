Сторожевик "Неустрашимый" после ремонта в феврале вернется в состав Балтийского флота

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) завершил работы по ремонту и модернизации сторожевого корабля "Неустрашимый". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"По завершении морских испытаний, которые продлятся около 30 суток, "Неустрашимый" будет передан ВМФ и вернется к службе в составе Балтийского флота", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, 27 декабря сторожевой корабль перешел в Балтийск, где начнет подготовку к приемо-сдаточным испытаниям.

Планируется несколько выходов в море общей продолжительностью около 30 суток. Предстоит провести испытания всех комплексов и механизмов, в частности, главной энергетической установки и систем вооружения.

На борту "Неустрашимого" будут работать сдаточная команда завода и комиссия Балтийского флота.

Долгий ремонт

Основные ремонтные работы велись по обновлению механической части корабля - восстановлены и вновь установлены форсажные двигатели, модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы.

Ранее сообщалось, что ремонт "Неустрашимого" должен быть завершен в 2021 году. С 2014 года корабль находится в ремонте на "Янтаре". Договорные сроки ремонта фрегата дважды переносились по причине выявленного в ходе дефектации большого дополнительного объема работ и из-за сложности с ремонтом форсажных двигателей украинского производства. К 2019 году вопрос с двигателями был решен.

"Неустрашимый" входит в состав Балтийского флота с 1991 года.