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Встреча Путина и Лукашенко
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Путин сообщил о планах провести российско-белорусские военные учения в начале 2022 года

Президент Белоруссии попросил российского лидера не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах провести в феврале-марте 2022 года российско-белорусские военные учения.

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"Как вы и предлагали, мы проведем их [учения], там военные согласуют - в марте или в феврале, не знаю, когда они решат", - сказал российский лидер, комментируя реплику президента Белоруссии Александра Лукашенко в начале переговоров.

Лукашенко попросил Путина не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере. "Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем", - сказал президент Белоруссии.

Как отметил Лукашенко, ему известно, что его предложение провести совместные учения на территории Белоруссии рассматривается. "Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям", - подытожил он.

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Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияВстреча Путина и Лукашенко
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