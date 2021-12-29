Путин сообщил о планах провести российско-белорусские военные учения в начале 2022 года

"Как вы и предлагали, мы проведем их [учения], там военные согласуют - в марте или в феврале, не знаю, когда они решат", - сказал российский лидер, комментируя реплику президента Белоруссии Александра Лукашенко в начале переговоров.

Лукашенко попросил Путина не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере. "Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем", - сказал президент Белоруссии.

Как отметил Лукашенко, ему известно, что его предложение провести совместные учения на территории Белоруссии рассматривается. "Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям", - подытожил он.