Единственный в России музей салютов пополнился 10 образцами техники в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более 10 образцов военной техники поступило в 2021 году в единственный в России Музей салютов и фейерверков в Ватутинках. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"В течение года поступило два командных пункта, советская 203-мм самоходная пушка 2С7 САУ "Пион", советский 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан", советская зенитная самоходная установка "Шилка", шестифунтовая корабельная пушка, кулеврина XV века и другие образцы военной техники", - рассказали в округе.

Военные выполнили ряд восстановительных работ по замене неисправных деталей и механизмов, устранили коррозию частей орудия, а также полностью покрасили новые экспонаты. Об истории создания и тактико-технических характеристиках каждого вооружения подготовлена информация для гостей музея.

Единственный в России Музей салютов и фейерверков открылся в октябре 2017 года. Всего выставочный комплекс насчитывает более 1 200 уникальных экспонатов: артиллерийские орудия, наземные и корабельные салютные установки, пульты управления, карты, фотографии и редкое собрание фейерверочных изделий различных калибров и цветов. Музей находится на территории 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО имени маршала артиллерии В. М. Михалкина и открыт для посещения.