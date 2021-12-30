"Уралтрансмаш" завершил поставку модернизированных гаубиц "Акация" из РФ в Белоруссию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") завершил поставку модернизированных самоходных гаубиц "Акация" в рамках контракта 2020-2021 годов с Минобороны Белоруссии. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе предприятия.

"АО "Уралтрансмаш" завершило поставку модернизированных самоходных гаубиц 2С3М "Акация" в рамках контракта 2020-2021 годов с Министерством обороны Республики Беларусь. Машины в срок переданы заказчику", - сказали в пресс-службе.

Генеральный директор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров отметил, что проведение капитального ремонта гаубиц с модернизацией продлевает срок службы и обеспечивает техническое состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям независимо от того, в каком состоянии изделия поступили в ремонт.

"Уралтранмаш" дает гарантию на изделия, прошедшие капитальный ремонт с модернизацией, проводит гарантийное и сервисное обслуживание.

152-мм самоходная гаубица 2С3М "Акация" предназначена для уничтожения и подавления артиллерии, минометов, других огневых средств противника, уничтожения танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, подавления тылов и органов управления войсками, разрушения полевых и долговременных оборонительных сооружений.