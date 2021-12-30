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Объем контрактов "Рособоронэкспорта" со странами Африки приблизился к €2,5 млрд

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Объем контрактов АО "Рособоронэкспорт", подписанных в 2021 году со странами Африки южнее Сахары, приблизился к €2,5 млрд. Об этом в четверг сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" продолжил укреплять свои позиции на региональных рынках. Существенно вырос портфель заказов в странах Юго-Восточной Азии, объем контрактов, подписанных в 2021 году со странами Африки южнее Сахары, приблизился к уровню в €2,5 млрд", - привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта" слова Михеева.

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