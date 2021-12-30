Сотрудникам МЧС могут выдать оружие

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пожарным, военнослужащим и даже гражданским служащим МЧС России хотят выдавать оружие в случае угрозы их жизни. Об этом говорится в тексте проекта постановления правительства РФ, опубликованного в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект должен внести изменения в постановление правительства от 1996 года "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите". В перечень министерств и ведомств, которые смогут выдавать оружие, предлагается включить и МЧС. При этом выдавать оружие смогут только начальники территориальных органов и руководители спасательных воинских формирований этого министерства.

Еще в июле этого года федеральным законом в перечень лиц, подлежащих государственной защите, были включены сотрудники Федеральной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащими МЧС.