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Сотрудникам МЧС могут выдать оружие

Проект должен внести изменения в постановление правительства от 1996 года "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите"
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пожарным, военнослужащим и даже гражданским служащим МЧС России хотят выдавать оружие в случае угрозы их жизни. Об этом говорится в тексте проекта постановления правительства РФ, опубликованного в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект должен внести изменения в постановление правительства от 1996 года "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите". В перечень министерств и ведомств, которые смогут выдавать оружие, предлагается включить и МЧС. При этом выдавать оружие смогут только начальники территориальных органов и руководители спасательных воинских формирований этого министерства.

Еще в июле этого года федеральным законом в перечень лиц, подлежащих государственной защите, были включены сотрудники Федеральной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащими МЧС.

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