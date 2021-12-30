Путин установил День трубопроводных войск

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в российской армии Дня трубопроводных войск - 14 января. Документ размещен в четверг на официальном портале правовой информации.

"Установить в Вооруженных силах РФ День трубопроводных войск и отмечать его 14 января", - говорится в указе.

Соответствующей датой дополнен перечень профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ.

Трубопроводные войска были сформированы по директиве министра обороны СССР 14 января 1952 года в виде отдельного батальона перекачки горючего и не имеют аналогов в иностранных армиях. Трубопроводные войска России выполняют задачи по обеспечению непрерывной доставки горючего на значительные расстояния. Основное их "вооружение" составляют трубопроводы, трубомонтажная техника и другие средства механизации работ, а также специальные автомобили и средства связи.