Путин подписал закон о льготах для добровольцев, участвующих в защите госграницы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки и льгот россиянам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов вправе оказывать гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы, меры поддержки, в том числе осуществлять материальное стимулирование, предоставлять льготы и компенсации", - говорится в законе.

В пояснительной записке уточняется, что добровольцам, участвующим в защите границы, предлагается предоставлять меры поддержки, "действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции". Авторы инициативы отмечают, что сейчас в защите госграницы участвуют 12 939 россиян в составе 1 216 добровольных народных дружин. "Кроме того, пограничным органам оказывают содействие в реализации возложенных задач и функций около тысячи членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин", - указано в сопроводительных материалах.

"Вместе с тем анализ применяемых в приграничных субъектах РФ мер поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите государственной границы РФ, свидетельствует о формировании неоднозначной правоприменительной практики", - уточняется в пояснительной записке. В одних регионах таким гражданам установлены соцгарантии и компенсации, а в других нет.