Путин подписал закон о введении в Воздушный кодекс понятия летной годности беспилотников

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в Воздушный кодекс РФ положений, касающихся использования гражданских беспилотников массой от 0,25 кг до 30 кг, включая понятие их летной годности и норму о нанесении на них опознавательных знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был одобрен Советом Федерации 24 декабря, до этого, 22 декабря, его приняла в третьем чтении Госдума.

Согласно изменениям, под летной годностью беспилотной авиационной системы или ее элемента подразумевается техническое состояние, при котором они соответствуют типовой конструкции и требованиям, в том числе по охране окружающей среды, и могут безопасно эксплуатироваться. На данный момент соответствующая статья Воздушного кодекса не содержит норм о беспилотниках.

В кодекс включается понятие "сертификационный базис" - это совокупность требований, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем. Сертификационный базис определяется юридическим лицом - разработчиком беспилотника и утверждается Росавиацией. Уточняется понятие технического обслуживания воздушного судна, указывается, что данная процедура проводится и в отношении беспилотников.

Законом предусмотрено обязательное нанесение учетных опознавательных знаков на беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, ввезенные или произведенные в РФ.