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Северный флот в 2021 году обеспечил более 70 испытаний новейшего вооружения

Экипаж головного фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил около 10 пусков гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота обеспечили свыше 70 испытаний различного вооружения, в том числе гиперзвукового ракетного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

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"В общей сложности воинами-североморцами в 2021 году было обеспечено более 70 испытаний, в том числе стрельбы гиперзвуковым ракетным оружием "Циркон" и "Кинжал", - отметили в пресс-службе.

В частности, экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил около 10 пусков гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", а экипаж атомной подводной лодки "Северодвинск" - два.

На флоте также напомнили, что после испытаний в состав ВМФ России были приняты новейшие атомные подводные лодки "Князь Олег" и "Новосибирск". Их экипажи, подчеркнули в пресс-службе, будут совершенствовать военно-морскую выучку и готовиться к переходу в пункт постоянного базирования.

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