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ЗВО обеспечил семь пусков баллистических ракет комплексов "Искандер-М" в 2021 году

Пуски ракет проходили на военных полигонах Астраханской, Нижегородской и Ленинградской областей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" Западного военного округа (ЗВО) провели семь пусков баллистических ракет. Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии генерал-майор Александр Драговаловский.

"Всего в 2021-м учебном году ракетными бригадами округа проведено семь пусков баллистических ракет с улучшенными характеристиками из ОТРК "Искандер-М", - отметил он.

Как уточнили в пресс-службе ЗВО, пуски ракет проходили на военных полигонах Астраханской, Нижегородской и Ленинградской областей.

В 2022 году в округе предстоят пуски ракет, в том числе и крылатых.

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