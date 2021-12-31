Российские военные передали сирийской девочке письмо с новогодним поздравлением от Путина

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике в канун Нового года передали письмо от президента России Владимира Путина сирийской девятилетней девочке Иман Али. В тексте письма российский лидер восхищается смелостью и патриотизмом юной жительницы Латакии и поздравляет ее с наступающим 2022-м годом.

Это уже второе ответное письмо Иман Али от Владимира Путина. Первое она получила в августе 2021 года после того, как сама написала президенту письмо и отправила рисунок. В своей переписке она поделилась, что мечтает стать военным врачом.

"Твое письмо, наполненное любовью и искренностью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нем - мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсестрами, всем нам будет легче противостоять злу и различным угрозам. <…> Дорогая Иман, в наступающем Новом году желаю тебе, твоим родным и близким и, конечно, всем сирийским детям - благополучия, мира и исполнения самых заветных желаний, пусть каждый день будет наполнен улыбками, радостью и счастьем!" - гласит ответ Владимира Путина.

После вручения письма к юной жительнице города Латакия пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили Иман Али и помогли исполнить ее желание: она была приглашена на военную базу Хмеймим в медицинский отряд специального назначения. Российские военные врачи позволили ей в игровой форме сделать перевязку, измерить температуру, послушать пульс, узнать, как делают операции и оказывают первую медицинской помощь. Также медики напоили ребенка чаем, подарили фонендоскоп и рюкзак, наполненный сладостями.

"Если я стану врачом, то буду лечить всех больных, хочу, чтобы вообще не было больных. <…> Я недавно участвовала в акции в поддержку детей больных раком и хотела бы создать лекарство от рака в виде шоколада без сахара. Но лучше, чтобы вообще никому не нужно было принимать лекарства, чтобы все были здоровы", - рассказала девочка журналистам.

Иман Али со своей семьей проживает в городе Латакия в Сирии. Она изучает русский язык в местном образовательном центре и говорит, что очень любит Россию и ее культуру.