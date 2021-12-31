В ВКС РФ разрабатывают командно-измерительные системы нового поколения

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Командно-измерительные системы нового поколения разрабатываются для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г. С. Титова. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Минобороны.

"В настоящее время ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ им. Г. С. Титова", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, ввод командно-измерительных средств даст возможность перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами.

В составе российской орбитальной группировки, отметили в Минобороны, находятся свыше 160 спутников. "В течение минувшего года дежурные силы ГИКЦ имени Г. С. Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 60% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС", - добавили в ведомстве.